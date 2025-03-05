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Стало известно, когда звезда сериала «Ранняя пташка» приедет в Россию

Super: турецкий актер Джан Яман приедет в Россию 19 марта
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canyaman/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Актер и модель Джан Яман, известный по роли в сериале «Ранняя пташка», приедет в Россию 19 марта. Об этом сообщает Super.

Яман приедет в Россию на закрытую премьеру нового турецкого сериала «Эль Турко» с ним в главной роли. Подробности визита неизвестны.

Турецкий актер Джан Яман получил премию «Золотая бабочка» в категории «Лучшая мужская роль» в 2018 году, а спустя год журнал GQ назвал его мужчиной года. Яман также был участником турецкого шоу «Голос», а в 2022-м стал официальным лицом компании Mercedes Benz.

10 февраля турецкий актер Бурак Озчивит стал особым гостем на концерте «Музыка турецких сериалов» в Государственном Кремлевском дворце. Там прозвучали композиции из сериалов с участием звезды «Великолепного века», а также других турецких хитов — «Постучись в мою дверь», «Зимородок», «Правосудие» и «Ветреный».

Во время киноконцерта в Кремле Озчивит повторил сцену из фильма «Джентльмены удачи». Звезде «Великолепного века» показали на большом экране сцену, как герой Евгения Леонова произносит фразу: «Пасть порву, моргала выколю!» Озчивит повторил слова звезды советского кино.

Ранее звезда «Великолепного века» поддержал актеров без образования.

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