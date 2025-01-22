Звезда «Великолепного века» поддержал актеров без образования

Артист Бурак Озчивит заявил, что у него нет специального актерского образования

Турецкий артист Бурак Озчивит поддержал в беседе с kp.ru актеров без специального образования.

Озчивит отметил, что всегда найдутся критики в его профессии. Он отметил, что сам не имеет специального актерского образования. Он обучался актерскому мастерству на съемочных павильонах. Звезда «Великолепного века» учился на факультете кино, изобразительного искусства и фотографии в университете Мармара.

По словам Озчивита, его путь к актерской карьере предопределен случайностью. Артист уточнил, что сначала работал моделью, а спустя много лет начал сниматься в кино.

«Я считаю, что в жизни все складывается само собой, и очень важно в каждом конкретном моменте делать все максимально хорошо. Найти себя и свое дело в жизни, не обращая внимания на возможную критику со стороны других людей, — это самое главное в жизни каждого человека», — рассказал актер.

Бурак Озчивит известен по роли Малкочоглу Бали-бея в сериале «Великолепный век». Он также снимался в проектах «Черная любовь», «Основание: Осман», «Королек — птичка певчая».

Ранее звезда «Слова пацана» рассказал о предложении Озчивита поехать в Стамбул.