Назван гонорар группы «Пикник» после трагедии в «Крокусе»

Продюсер Сергей Дворцов заявил в беседе с порталом «Страсти», что гонорар группы «Пикник» увеличился после трагедии в «Крокус Сити Холле».

По словам Дворцова, расценки за концерт выросли в два раза из-за повышения спроса. Он отметил, что коллектив берет 3 миллиона рублей за выступление.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Известно, что на перенесенном после теракта концерте группы «Пикник» усилили меры безопасности.

3 марта председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что расследование теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» завершено в рекордные сроки — менее чем за год. По его словам, обвиняемые и их адвокаты приступили к изучению материалов.

Рок-группа «Пикник» основана в Ленинграде в 1978 году. Коллектив выпустил первый альбом в 1982-м.

Ранее у певицы Надежды Кадышевой нашли долг в 666 тысяч рублей.