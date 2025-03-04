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«Он создает атмосферу»: Антон Лапенко рассказал о работе с Дмитрием Нагиевым

Комик Лапенко назвал актера Нагиева крутым профессионалом

Актер и комик Антон Лапенко рассказал о работе с Дмитрием Нагиевым над сериалом «Актерище». Тизерный трейлер проекта «Газете.Ru» предоставила пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion.

«Нагиев — очень крутой профессионал. С ним не нужно думать, что ты должен делать. Он просто создает атмосферу, где хочется работать, и ты сразу вливаешься в процесс. Мы с ним не пытались ничего специально «показать», все получилось естественно», — признался он.

Кроме того, добавил Лапенко в комментарии для «Газеты.Ru», у него есть нечто общее с его героем — кинокритиком, враждующим с актером в исполнении Нагиева.

«Кисляк любит все разбирать по полочкам и не стесняется высказывать резкие мнения — в этом я его понимаю. Иногда тоже хочется взглянуть на вещи под другим углом и сказать вслух то, о чем другие молчат. Только он делает это с таким острым, критическим взглядом, а у меня все больше через юмор и абсурд. Но в целом — да, и мне близка эта тяга копаться в деталях и искать скрытый смысл», — поделился он.

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Kion

По сюжету сериала Вячеслав Третьяков (Нагиев) — суперзвезда современного российского кино. Идеальную картинку портят только разгромные обзоры блогера-кинокритика Никиты Кисляка (Лапенко).

Третьяков попытается заставить Кисляка удалить видео и срывается на публичную драку. Чтобы восстановить репутацию и избежать суда, звезде придется выполнить условие ненавистного кинокритика — забыв про гордость и крупные контракты, сыграть главную роль в никому неизвестном провинциальном театре.

В сериале также снялись Жаргал Бадмацыренов, Александр Балуев, Екатерина Стулова и другие. «Актерище» выйдет на Kion в 2025 году.

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