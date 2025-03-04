Наташа Королева назвала главный секрет сохранения хорошей репутации

Наташа Королева: сумела сохранить репутацию, потому что не ругаюсь матом

Певица Наташа Королева рассказала о своем секрете, который помогает ей долгие годы сохранять хорошую репутацию. По ее словам, она старается избегать конфликтов, а если они даже случаются, крайне редко использует обсценную лексику.

«Да, я могу выругаться, использовать матерное слово. Но я больше предпочитаю огибать как змея любые конфликтные моменты. Это куда интереснее», — рассказала артистка Общественной Службе Новостей.

Королева также прокомментировала сообщения о свадьбе певца Михаила Шуфутинского. Она назвала это правом любого человека, подчеркнув, что очень рада за него.

Напомним, Шуфутинский на музыкальной премии «Виктория» подтвердил, что женился на молодой возлюбленной, танцовщице Светлане. Артист не стал делиться подробностями свадьбы, признавшись, что не хочет рассказывать, где и когда прошло торжество.

Ранее Наташа Королева сообщила, что начала терять рассудок из-за недосыпа.