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Пугачева обратилась к поклонникам: «Душой с вами»

Певица Алла Пугачева заявила, что ценит преданность своих поклонников
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alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором поблагодарила фанатов за то, что они вместе с ней отмечали первое воскресенье весны.

«Благодарю всех, кто принял участие в празднике желтых цветов в первое воскресенье весны. Люблю вас. Ценю вашу преданность. Душой с вами», — написала исполнительница.

Для Пугачевой уже стало традицией праздновать первое воскресенье марта. В 90-х исполнительница дарила прохожим желтые цветы в этот день, гуляя по центру Москвы, а после шла праздновать наступление весны с друзьями, заверяя в первом тосте: «Весну — разрешаем!»

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сегодня знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Накануне бизнесмен Андрей Матус рассказал, что Пугачева и Галкин живут на Кипре в арендованной квартире. Он утверждал, что пара не платит за аренду недвижимости, поскольку им оплачивает проживание «известный русский олигарх».

Ранее сообщалось, что звезда «Ералаша» устроил дебош в поезде из Сочи.

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