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СМИ раскрыли, за чей счет живут Пугачева и Галкин в эмиграции

Бизнесмен Матус: Пугачева и Галкин живут в Израиле за счет известного олигарха
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alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Предприниматель Андрей Матус рассказал на передаче «Новые русские сенсации» о том, что помогал Алле Пугачевой и Максиму Галкину (признан в РФ иностранным агентом) вывезти оставшиеся вещи из подмосковного замка в деревне Грязь.

«У меня есть и договор, подписанный Галкиным, и паспорт Галкина есть», — уверил мужчина.

Также Матус поделился, что Пугачева и Галкин живут за границей за счет известного русского олигарха.

«Дом, в котором они живут в Герцлии (Израиль), находится в аренде. Более того, за аренду этого дома платит известный олигарх. То есть он им снял жилье и жестом доброй воли… приютил», — поделился россиянин.

По словам Матуса, он видел предоставленное звездной чете жилье в Израиле — это небольшая, но очень дорогая территория.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным и детьми из России в Израиль. Сегодня знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее сообщалось, что внучка Светличной раскрыла правду о богатом наследстве актрисы.

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