Звезда «Ералаша» устроил дебош в поезде из Сочи

Актер Павел Кассинский, начинавший свою карьеру в детском киноальманахе «Ералаш», устроил дебош в поезде из Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Попутчики 48-летнего артиста засняли видео в поезде №44 Имеретинский курорт — Москва. Очевидцы утверждают, что жена Павла села за столик в вагоне-ресторане, где отдыхали несколько мужчин и женщина.

Женщина якобы обнаружила, что супруга Кассинского увела ее мужа в сторону уборной, и рассказала об этом актеру. В ответ, утверждают очевидцы, актер сорвался на попутчицу и начал ей угрожать. Завязалась словесная перепалка.

Представители артиста и других сторон конфликта пока не комментировали произошедшее.

Актер родился в семье народного артиста России Романа Карцева и бывшей танцовщицы кордебалета Елены Кассинской.

С начала 2000-х Кассинский снимается в фильмах и телесериалах, почти всегда играя второстепенных отрицательных персонажей. В сериале Сергея Арланова «Солдаты» актер исполнил роль сержанта Рылеева по кличке «Рыло». Он также снялся в проектах «Синие ночи», «И все-таки я люблю...», «Интерны», «Дом образцового содержания», «СашаТаня» и других. Также Кассинский работает продюсером.

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