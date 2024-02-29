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Композитор «Бриллиантовой руки» возмутился съемками пародии на фильм

Композитор «Бриллиантовой руки» Зацепин назвал кощунством пародию на фильм

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Композитор Александр Зацепин раскритиковал в беседе с изданием «Абзац» съемки пародии на фильм Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».

Зацепин заявил, что негативно относится к подобного рода ремейкам. Он назвал кощунством пародии на «старых талантливых актеров». Композитор считает, что невозможно заменить, к примеру, Юрия Никулина.

Зацепин уверен, что подобные пародии никто не будет смотреть. Он вспомнил о ремейке «Кавказкой пленницы». По его мнению, картина вышла неудачной.

«Мои знакомые тоже рассказывали, что смотрели ремейки на советские фильмы и сразу выключали телевизор», — поделился музыкант.

Зацепин посоветовал авторам пародий на советское кино создавать новые картины или показывать старые с другой точки зрения.

27 февраля стало известно, что ТНТ снимет фильм по мотивам советской комедии «Бриллиантовая рука». Над созданием новой картины будут работать авторы двух предыдущих новогодних проектов канала, переосмысляющих советскую классику, — «СамоИрония Судьбы» и «Иван Васильевич меняет все!», — режиссеры Миша Семичев и Роман Ким, а также креативные продюсеры Андрей Шелков и Максим Ткаченко.

Ранее кинокритик объяснил провал будущего ремейка «Бриллиантовой руки».

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