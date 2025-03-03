Юре Борисову предрекли взлет голливудской карьеры и много «Оскаров»

Российского актера Юру Борисова ожидает взлет карьеры в Голливуде и еще много «Оскаров». Сейчас получение награды для него не было решающим – достаточно того, что он получил мировую славу, заявил кинокритик Роман Григорьев в беседе с 360.ru.

По мнению эксперта, в этом году распределение побед на «Оскаре» было неожиданным — так, много наград собрала «Анора», хотя у нее были достойные конкуренты. Что касается Юры Борисова, то он получил мировую известность, а награды и премии ему еще предстоят, считает критик.

«Оскар» в свое время был нужен Леонардо Ди Каприо, который на радостях его чуть ли в баре не потерял. А у Юры Борисова, я думаю, все «Оскары» еще впереди», — отметил Григорьев.

Напомним, актер Роберт Дауни — младший на церемонии вручения премии «Оскар» лично приветствовал Юру Борисова в ходе своей речи. Он отметил его выдающуюся игру в фильме «Анора», где Борисов исполнил роль добродушного гангстера, назвав ее «блестящей».

Картина «Анора» была признана лучшей, а Юру Борисова обошел Киран Калкин из «Настоящей боли». Краткие итоги «Оскара-2025» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме отреагировали на результаты вручения премии «Оскар».