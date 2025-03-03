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В Госдуме расстроены, что Юра Борисов не получил «Оскар»

Депутат Гусев заявил, что «Анора» держится на русских
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John Locher/Invision/AP

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев в беседе с «Газетой.Ru» выразил сожаление в связи с тем, что актер Юра Борисов не получил «Оскар» за роль в фильме «Анора». Парламентарий считает, что вся кинокартина «держится на русских», чья культура важна для мира.

«Посмотрел фильм «Анора» сразу, как он вышел. Это о настоящих ценностях, о любви. И что особенно важно — все в фильме держится на русских. И наша культура важна для мира, потому что именно мы, русские, понимаем, как передать — что главное в жизни, что не главное, а что по-настоящему ценно. Любовь, конечно, на первом месте. Жаль, что Юра Борисов не получил «Оскар». Фильм получился отличным именно благодаря его игре. Герой Борисова там ключевой персонаж», — сказал он.

3 марта прошла 97-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии за заслуги в области кинематографа. Режиссер Шон Бейкер получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» и «Лучший режиссер» за картину «Анора». В ленте приняли участие российские актеры, среди которых Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и актриса Дарья Екамасова. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон, получившая «Оскар» за лучшую женскую роль. Кроме того, «Анора» завоевала статуэтки в категориях «Лучший монтаж» и «Лучший оригинальный сценарий».

Юра Борисов был номинирован на «Лучшую мужскую роль второго плана», но статуэтка досталась Кирану Калкину за роль в ленте «Настоящая боль».

Ранее BadComedian удивился триумфу «Аноры» на премии «Оскар».

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