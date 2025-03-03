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Организаторы VK Fest 2025 объявили города и даты проведения

Фестиваль VK Fest 2025 впервые состоится в Челябинске и Казани
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Imandra Viking Fest/VK

Организаторы фестиваля VK Fest объявили даты проведения фестиваля в 2025 году. Информация о датах появилась в сообществе мероприятия во «ВКонтакте».

VK Fest пройдет с 14 июня по 20 июля. Впервые он состоится в Челябинске и Казани. Кроме того, концерты фестиваля пройдут в Сириусе (Сочи), Санкт-Петербурге и Москве.

Билеты уже доступны на официальном сайте фестиваля, лайнап станет известен позже.

«VK Fest впервые принимают в сердце Татарстана и одном из самых популярных туристических городов — Казани, а также в Челябинске — культурном центре Южного Урала», — цитирует ТАСС пресс-службу фестиваля.

14 июня фестиваль пройдет в Челябинске, 21 июня в Сириусе, 29 июня в Казани, 5-6 июля в Санкт-Петербурге и 19-20 июля — в Москве.

В 2024 году VK Fest прошел в пяти городах России, а впервые — в Уфе и Красноярске.

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