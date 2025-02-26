Ольга Бузова выступит для москвичей в парке им. Горького

Певица Ольга Бузова станет музыкальным хедлайнером гранд-финала фестиваля «Московские традиции», который состоится 1 марта в им. Горького. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

Выступление Бузовой пройдет с 14:00 до 14:20, после чего артистка проведет автограф-сессию. На фестивале зрителей также будет ждать гранд-финал турнира по хоккею в валенках, где лучшие команды поборются за призы и звание чемпионов.

«Хоккей в валенках — это мой спорт. В нем есть все, что я люблю: яркий образ, атмосфера веселья и доступность для всех. С удовольствием выступлю перед участниками турнира и всеми гостями фестиваля, потому что для спорта нужна энергия. И нет лучшего способа зарядиться ею, чем зажигательная музыка!» — поделилась артистка.

Помимо командных игр, отметили в пресс-службе, на фестивале разместятся зоны спортивных активностей по аэрохоккею, керлингу, хоккейному силомеру и прочим играм. Посетителей также будут ждать в зоне фудкорта с традиционными угощениями.

С подробным расписанием «Московских традиций» можно ознакомиться на сайте фестиваля.

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