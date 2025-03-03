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Автор хитов «Любэ» объяснил популярность песен из девяностых и нулевых

Поэт Шаганов: в современных песнях не хватает исповедальности
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Автор хитов группы «Любэ», поэт-песенник Александр Шаганов объяснил современную популярность песен из девяностых и нулевых. Его цитирует «Вечерняя Москва».

По словам Шаганова, для него самого этот всплеск интереса — загадка.

«Наверное, такое происходит потому, что сегодня в песнях не хватает искренности, исповедальности, глубины. Опять же, нет произведений, которые объединяли бы поколения», — сказал он.

Поэт уверен, что интересных авторов сейчас нет, а зрители нужны лишь как покупатели билетов, а не как люди, с которыми хотелось бы поделиться чем-то личным.

«Смотришь, например, новогодний «Огонек», а там — песни сменяют друг друга, но ты не успеваешь понять, где заканчивается одна и где начинается следующая, так все банально. А когда появляется интересный артист, ему говорят, что он не их формат», — посетовал Шаганов, призвав давать дорогу новым именам.

4 марта Александру Шаганову исполняется 60 лет. Среди написанных им песен — «Атас!» и «Комбат» группы «Любэ», «Тучи» группы «Иванушки International», «Девчонка-девчоночка» Жени Белоусова и другие.

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