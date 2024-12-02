13-летняя дочь Киркорова столкнулась с травлей в соцсетях

Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория призналась в Telegram-канале, что столкнулась с травлей в социальных сетях.

Киркорова рассказала, что ее называют толстой и некрасивой.

«Обидно как-то», — поделилась девочка.

Дочь артиста активно ведет социальные сети. Она публикует юмористические ролики в TikTok.

Киркоров воспитывает двух детей от суррогатной матери. Его старшая дочь Алла-Виктория родилась в 2011 году. В 2012-м появился на свет сын артиста. Мальчика назвали Мартин.

28 ноября kp.ru сообщил, что Алла-Виктория и Мартин снова пошли в российскую школу после недолгого обучения в Дубае. Летом 2024 года издание заявляло, что дети артиста будут учиться в международной школе-пансионе Swiss International Scientific School.

Киркоров отправил детей в элитную школу в ОАЭ, поскольку их начали травить ровесники в России после его участия в «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой.

Однако Алла-Виктория и Мартин не могли учиться за границей и теперь ходят в одну из российских школ. Она, сообщили kp.ru в окружении артиста, находится недалеко от дома певца в Мякинине.

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