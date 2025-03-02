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Киркоров сделал тату с символом мира

Певец Филипп Киркоров сделал тату с голубем мира
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров в беседе с Telegram-каналом «Звездач» сообщил, что сделал две татуировки на шее.

Киркоров рассказал, что ему набили паучка, который плетет «сети своими лапками». А на другой стороне шеи у артиста появился голубь мира. Певец пожелал всем мирного неба над головой.

«Конечно, это самое главное. Судя по тому, что происходит сейчас в мире, все идет к тому, чтобы воцарился мир и спокойствие. Это самое главное! Я молюсь об этом каждый день перед иконами, чтобы поскорее наступил мир», — поделился исполнитель.

Идея покрыть все тело татуировками пришла к Киркорову в начале 2024 года, когда он начал подготовку к фильму «Братья».

27 августа 2024 года Киркоров признался, что каждый рисунок на его теле имеет смысл. Свое первое тату исполнитель сделал на руке, вдохновившись поездкой в Китай. Он решил оставить изображение дракона на память. Затем Киркоров набил розу на другой кисти. По задумке, рисунок должен олицетворять любовь каждый раз, когда Киркоров держит в руке микрофон.

Ранее Киркоров «подсел на отечественное искусство» за миллионы рублей.

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