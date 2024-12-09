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Киркоров нашел своим детям работу

Певец Филипп Киркоров рассказал, что платит детям за уборку участка

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Fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Филипп Киркоров рассказал в беседе с mk.ru, что его дочь Алла-Виктория и сын Мартин уже сами зарабатывают себе на мелкие расходы.

Киркоров платит своим детям за уборку на их участке. Сын и дочь артиста получают деньги за определенную работу.

«Конечно, у нас есть люди, которые отвечают за порядок во дворе, но дети им помогают. И сами зарабатывают копеечку», — поделился певец.

Киркоров считает, что необходимо приобщать детей к работе. Исполнитель рассказал, что в юности подрабатывал почтальоном.

«За это получал рублей 50 в месяц. Плюс у меня была стипендия 33 рубля. Я ее тратил на такси, потому что терпеть не мог троллейбусы. Доехать до Гнесинского училища на такси стоило 50 копеек. Получается, туда и обратно — один рубль. Так что вся моя стипендия уходила на такси», — отметил артист.

Киркоров воспитывает двух детей от суррогатной матери. Его старшая дочь Алла-Виктория родилась в 2011 году. В 2012-м появился на свет сын артиста — Мартин.

Ранее Киркоров нашел жениха 12-летней дочери.

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