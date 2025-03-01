«Попало на лицо»: россиянка пожаловалась, что ее обмочили в театре

В Няганском ТЮЗе ответили на возмущение промокшей зрительницы, посетившей спектакль «Каштанка». Об этом пишет Ura.ru.

Жительнице Нягани показалось якобы, что игравший собаку имитировал отправление естественных потребностей. Женщина решила, что ее «обмочили за ее же деньги».

«В какой-то момент собака типа поднимает ногу и «писает» на зрителей с помощью нажима на клизму резкой струей. Мне попало это прямо на лицо и в глаза, поскольку я с мужем сидела в первом ряду. И пусть это вода, но было мерзко», — написала она в соцсетях.

В ответ завлит Няганского ТЮЗа Нинель Махмурян объяснила, что зрительница может неверно интерпретирует происходящее на сцене. На сцене, по ее словам, артисты пользовались грушей для обливания.

«В момент знакомства девочки Каши и собаки Каштанки, последняя демонстрирует грушу как спецэффект. Она обливает Кашу водой, удерживая грушу в передних лапах. Затем протягивает грушу девочке, и та обрызгивает собаку», — сказала Махмурян.

В театре, продолжила она, отсутствует подъем сценической площадки относительно зала, и актеры работают в метре от зрителей, из-за чего вода действительно могла попасть на зрителей в первом ряду.

Нинель Махмурян напомнила, что спектакль «Каштанка» поставлен по мотивам рассказа Антона Чехова, и порекомендовала прочитать рассказ перед походом в театр или после него.

Няганский ТЮЗ в 2024 году стал первым югорским театром, получившим премию «Золотая Маска» — за спектакль «Калечина-Малечина».

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