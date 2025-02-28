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Потолок кинотеатра рухнул на людей во время показа нового «Капитана Америки»

В США во время показа фильма «Капитан Америка: Новый мир» рухнул потолок
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NBC/YouTube

В США потолок кинотеатра рухнул во время показа нового «Капитана Америки». Об этом сообщает NBC.

Инцидент произошел во время показа фильма Marvel «Капитан Америка: Новый мир» в кинотеатре Liberty Cinema в городе Уэнатчи, штат Вашингтон.

На показе присутствовало два человека, пострадавших среди них нет.

«Говоря об интерактивном просмотре фильмов… Это не тот вид досуга, который вам нужен!» — пошутили в официальном сообщении представители экстренной службы.

На сделанных спасателями фотографиях видно, что фильм все еще проецируется на экран на фоне сломанных досок и упавшей потолочной плитки.

Компания Sun Basin Theatres, владеющая кинотеатром в Уэнатчи, заявила, что обрушение было «неожиданным».

Накануне индиец отсудил деньги у кинотеатра за слишком долгую рекламу.

Ранее крупная голливудская студия отменила политику равенства из-за Трампа.

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