Потолок кинотеатра рухнул на людей во время показа нового «Капитана Америки»

В США потолок кинотеатра рухнул во время показа нового «Капитана Америки». Об этом сообщает NBC.
Инцидент произошел во время показа фильма Marvel «Капитан Америка: Новый мир» в кинотеатре Liberty Cinema в городе Уэнатчи, штат Вашингтон.
На показе присутствовало два человека, пострадавших среди них нет.
«Говоря об интерактивном просмотре фильмов… Это не тот вид досуга, который вам нужен!» — пошутили в официальном сообщении представители экстренной службы.
На сделанных спасателями фотографиях видно, что фильм все еще проецируется на экран на фоне сломанных досок и упавшей потолочной плитки.
Компания Sun Basin Theatres, владеющая кинотеатром в Уэнатчи, заявила, что обрушение было «неожиданным».
Накануне индиец отсудил деньги у кинотеатра за слишком долгую рекламу.
Ранее крупная голливудская студия отменила политику равенства из-за Трампа.