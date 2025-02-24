Индиец отсудил деньги у кинотеатра за слишком долгую рекламу

Житель индийского города Бангалора по имени Абхишек выиграл суд против сети кинотеатров PVR Cinemas по делу о слишком долгой рекламе перед началом сеанса. Об этом сообщает сайт India Today.

Мужчина обратился с иском против кинотеатра и сайта по продаже билетов BookMyShow еще в декабре 2023 года. Он был возмущен, что начало фильма было запланировано на 16:05, но показ начался только в 16:30. По словам Абхишека, из-за 25-минутной рекламы он опоздал на работу.

Юристы PVR Cinemas пытались настоять на суде, что реклама перед показом фильма необходима — она рассчитана на опоздавших зрителей. Но судья парировал тем, что рекомендованная продолжительность рекламы перед началом сеанса — 10 минут. Он также отметил, что большую часть времени кинотеатр показывал коммерческую рекламу, а не общественно полезные ролики.

«В новую эпоху время – деньги. А 25-30 – слишком долгое время, чтобы сидеть без дела в кинотеатре и смотреть ненужную рекламу. У людей с плотным графиком нет на это времени», — сказал судья.

Суд обязал PVR Cinemas выплатить Абхишеку 28 тыс. рупий (около 28 тыс. рублей. — «Газета.Ru») за моральный ущерб и судебные издержки. Также кинотеатр обязали указывать реальное время начала сеанса.

Суд не стал наказывать сервис по продаже билетов BookMyShow, поскольку он не несет ответственности за деятельность кинотеатров.

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