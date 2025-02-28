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Жерар Депардье стал жертвой мошенников в России

Мошенники оформили на актера Депардье микрозаем на 5 тысяч рублей
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В России мошенники оформили на французского актера Жерара Депардье микрозаем. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, теперь 76-летний Депардье должен микрофинансовой организации 5 тысяч рублей, не считая процентов.

Утверждается, что артист с российским гражданством стал жертвой новой схемы аферистов — они берут займы на тех, кто не будет обращаться в правоохранительные органы. На паспорт Депардье займ взяли мошенники из Воронежа — они передали паспортные данные актера в МФО еще в феврале 2024 года.

Недавно стало известно о долгах Депардье перед Союзом кинематографистов России. В печатном номере газеты организации были приведены постановления 11-го созыва правления союза. В одном из документов был представлен список потенциальных кандидатов на исключение из объединения. В данный перечень попал Депардье с долгом в 9,5 тыс. рублей за взносы, которые он не выплачивал в течение семи лет.

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