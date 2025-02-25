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Союз кинематографистов России может исключить Депардье за долги

РБК: Депардье могут исключить из Союза кинематографистов РФ за неуплату взносов
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ZUMA Press/Global Look Press

Французского актера Жерара Депардье могут исключить из Союза кинематографистов России за неуплату взносов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на печатный номер газеты союза от 24 февраля.

По данным агентства, в газете приведены постановления 11-го созыва правления Союза кинематографистов России. В одном из документов представлен список потенциальных кандидатов на исключение из объединения. В данный перечень попал Депардье с долгом в 9,5 тыс. рублей за взносы, которые он не выплачивал в течение семи лет.

Помимо этого, в список на исключение вошел продюсер Александр Роднянский (признан в РФ иностранным агентом), который задолжал союзу 20 тыс. рублей за взносы. В перечне также числится советская и литовская актриса Ингеборга Дапкунайте с долгом в 15,5 тыс. рублей, советский и украинский актер Алексей Горбунов, задолжавший сумму свыше 24 тыс. рублей, и другие деятели индустрии.

Накануне Депардье стал фигурантом расследования о мошенничестве с налогами с отягчающими обстоятельствами. В 2024 году прокуратура Парижа начала расследование в отношении актера, которого обвиняли в сексуальном насилии. В защиту Депардье выступили 50 деятелей культуры Франции. Слушания по этому делу назначены на март 2025 года.

Ранее политическую речь голливудской звезды прервали на вручении кинопремии.

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