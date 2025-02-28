Семья звезды «Баффи» отказалась от вскрытия

Семья американской актрисы Мишель Трахтенберг отказалась от вскрытия звезды и установления причин ее смерти. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на главное управление судмедэкспертизы Нью-Йорка.

Семья Трахтенберг попросила не проводить вскрытие по религиозным соображениям. В случае подозрений на криминальный характер смерти судебно-медицинская экспертиза могла бы провести вскрытие без разрешения родственников.

Мишель Трахтенберг не стало в возрасте 39 лет 26 февраля. Предположительно, организм актрисы мог отторгнуть пересаженную ей печень.

Трахтенберг родилась 11 октября 1985 года в Нью-Йорке. Свою первую официальную роль она получила в возрасте девяти лет в классическом сериале Nickelodeon 1990-х годов «Приключения Пита и Пита», где она сыграла чудаковатую подружку Нону Ф. Мекленберг. В 2000 году получила роль Дон Саммерс в сериале «Баффи — истребительница вампиров», которую играла до окончания сериала в 2003 году. Позже получила роль в комедии «Евротур», а затем сыграла в сериале «Сплетница».

Ранее близкая подруга рассказала о последних месяцах жизни Трахтенберг.