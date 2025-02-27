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В США назвали возможную причину смерти актрисы Мишель Трахтенберг

NYP: организм актрисы «Евротура» Трахтенберг мог отторгнуть пересаженную печень
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Blue Sea Productions Inc.

Организм скончавшейся американской актрисы Мишель Трахтенберг мог отторгнуть пересаженную ей печень. Об этом сообщает американская газета New York Post, ссылаясь на источники.

«Актриса перенесла операцию по пересадке печени в прошлом году, однако ее организм мог отторгнуть орган», — говорится в публикации.

26 февраля стало известно, что звезда «Сплетницы» и «Евротура» Мишель Трахтенберг умерла в возрасте 39 лет. Тело женщины нашла ее мать в One Columbus Place, 51-этажном элитном жилом комплексе в районе Сентрал-Парк-Саут на Манхэттене. Полицейские не усматривает криминальный характер смерти. Точную причину должны установить судмедэксперты.

Трахтенберг родилась 11 октября 1985 года в Нью-Йорке. Свою первую официальную роль она получила в возрасте девяти лет в классическом сериале Nickelodeon 1990-х годов «Приключения Пита и Пита», где она сыграла чудаковатую подружку Нону Ф. Мекленберг. В 2000 году получила роль Дон Саммерс в «Баффи — истребительница вампиров», которую играла до окончания сериала в 2003 году. Позже получила роль в комедии «Евротур», а затем сыграла в сериале «Сплетница».

Ранее умер актер из сериалов «Универ» и «Склифосовский» Олег Юдин.

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