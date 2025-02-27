«Знала, что конец близок»: стало известно о последних месяцах жизни звезды «Баффи»

Подруга Мишель Трахтенберг заявила, что актриса не была похожа на себя перед кончиной

Близкая подруга актрисы Мишель Трахтенберг, Аманда, рассказала о последних месяцах жизни звезды «Баффи — истребительницы вампиров» и «Сплетницы». Траурный пост она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я всегда буду помнить тебя как молодую жизнерадостную женщину. Помню тебя на больничной койке, когда мы недавно общались по FaceTime — хотя ты и не была похожа на себя, твоя трогательность и юмор все еще были живы», — говорит она.

По словам Аманды, в последние полгода они много говорили о том, что актриса может не выжить.

«Ты знала, что конец, скорее всего, близок», — написала она, но позже удалила эти слова.

Мишель Трахтенберг не стало в возрасте 39 лет 26 февраля. Предположительно, организм актрисы мог отторгнуть пересаженную ей печень.

Трахтенберг родилась 11 октября 1985 года в Нью-Йорке. Свою первую официальную роль она получила в возрасте девяти лет в классическом сериале Nickelodeon 1990-х годов «Приключения Пита и Пита», где она сыграла чудаковатую подружку Нону Ф. Мекленберг. В 2000 году получила роль Дон Саммерс в «Баффи — истребительница вампиров», которую играла до окончания сериала в 2003 году. Позже получила роль в комедии «Евротур», а затем сыграла в сериале «Сплетница».

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