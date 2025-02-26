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В США умерла звезда «Евротура» Мишель Трахтенберг

NYP: актриса «Сплетницы» и «Евротура» Мишель Трахтенберг умерла в 39 лет
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Gilbert Flores/WWD/Getty Images

Американская актриса, звезда «Сплетницы» и «Евротура» Мишель Трахтенберг умерла в возрасте 39 лет. Об этом пишет New York Post.

«Мать нашла Трахтенберг около восьми утра в среду в One Columbus Place, 51-этажном элитном жилом комплексе в районе Сентрал-Парк-Саут на Манхэттене. По данным источников, актриса недавно перенесла операцию по пересадке печени», — говорится в публикации.

Полиция не усматривает криминальный характер смерти. Точную причину установят судмедэксперты.

Издание подчеркнуло, что на последних снимках в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Трахтенберг выглядела изможденной и хрупкой.

Трахтенберг родилась 11 октября 1985 года в Нью-Йорке. Свою первую официальную роль она получила в возрасте девяти лет в классическом сериале Nickelodeon 1990-х годов «Приключения Пита и Пита», где она сыграла чудаковатую подружку Нону Ф. Мекленберг. В 2000 году получила роль Дон Саммерс в «Баффи — истребительница вампиров», которую играла до окончания сериала в 2003 году. Позже получила роль в комедии «Евротур», а затем сыграла в сериале «Сплетница».

Накануне сообщалось, что в Северной Осетии в возрасте 98 лет ушла из жизни народная артистка РСФСР Валерия Хугаева. Она прославилась в 1971 году после исполнения роли миссис Севидж в спектакле Русского театра по пьесе «Странная миссис Севидж» Джона Патрика.

Ранее умер актер из сериалов «Универ» и «Склифосовский» Олег Юдин.

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