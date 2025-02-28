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«Я просто перестал думать»: Юра Борисов о ставшем мемом выдохе на «Золотом глобусе»

Актер Борисов заявил, что выдохнул на «Золотом глобусе» от облегчения
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ТНТ

Номинант на кинопремию «Оскар», звезда «Аноры» и «Пророка» Юра Борисов на шоу «Утро. ТНТ» рассказал о своем выдохе на премии «Золотой глобус», ставшем мемом. Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-служба телеканала.

Во время церемонии награждения «Золотой глобус» российский актер заметно выдохнул после того, как объявили, что приз за лучшую мужскую роль второго плана получает не он, а Киран Калкин

«Я в этот момент думал о таком огромном количестве вещей, и про свою жену Аню, конечно, тоже. Поэтому когда это все произошло, я просто перестал думать и выдохнул все эти вещи», — рассказал об испытанном облегчении Борисов.

Он также попросил не забывать, что номинация на премию «Оскар» — не только его заслуга. 

«Мы всей командой делаем кино, а номинируют актера. Мне всегда немножко неловко, потому что мы это все вместе делали и приложили равное количество усилий. Просто мне повезло», — заключил он.

2 марта состоится 97-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии за заслуги в области кинематографа за 2024 год. В списке претендентов на «Оскар» впервые появился российский актер. Юра Борисов номинирован в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в фильме «Анора». В преддверии церемонии «Газета.Ru» вспомнила отечественных кинематографистов, становившихся лауреатами и номинантами «Оскара».

Ранее команда МакSим рассказала о планах снять байопик о певице.

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