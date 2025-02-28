Команда МакSим рассказала о планах снять байопик о певице

Российская певица МакSим действительно получила очень интересное предложение снять байопик о самой себе. Эту информацию ее менеджер Яна Богушевская подтвердила Общественной Службе Новостей.

В фильме планируется рассказать о фактах из жизни певицы, которые она ранее умалчивала.

«Марине поступило предложение снять байопик про её жизнь, на данный момент мы ведем переговоры, более подробная информация будет позже», — отметила менеджер артистки.

Определиться с датами относительно съемок пока сложно, так как у МакSим очень плотный график гастролей. В том числе в ближайшие дни она выступит в Оренбурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Воронеже.

Богушевская также рассказала, что на концерте в Новосибирске в момент исполнения песни «Знаешь ли ты» один из зрителей сделал предложение своей девушке прямо на сцене.

Напомним, на днях МакSим рассказала, что хочет снять о себе художественный фильм, чтобы эмоционально передать моменты, о которых раньше молчала. Известно также, что после выхода ее автобиографии «Это же я» в 2016 году она начала писать вторую книгу.

Ранее певица МакSим раскрыла свое место силы.