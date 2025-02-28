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Назван лучший просветительский фильм года

ТАСС: лучшим просветительский фильм года стал «По следам Александра Невского»
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Shutterstock/Scarc

Лучшим просветительским фильмом года по версии премии «Знание» стала лента «По следам Александра Невского». Об этом пишет ТАСС.

Документальный фильм на русском жестовом языке посвящен жизни и подвигам Невского. Съемки проходили в России, Монголии, Италии и Ватикане.

Награждение лауреатов прошло в национальном центре «Россия».

Накануне сообщалось, что в России зафиксировали рост интереса к творчеству поэта Александра Пушкина в феврале 2025 года. Тренд заметили сразу несколько сервисов — поиск Яндекса, Яндекс Книги и Кинопоиск. Причиной всплеска стали премьеры фильма «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли и сериала «Натали и Александр».

В разных городах интерес к творчеству русского классика проявляли по-разному: среди городов-миллионников наибольший интерес проявили петербуржцы, а наименьший — жители Новосибирска, добавили в Яндексе.

24 февраля стало известно, что фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли вторую неделю подряд лидирует в российском прокате. Картине о жизни русского поэта от лицейской поры до последней дуэли удалось заработать за выходные 250,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что «Горе от ума» получит современную экранизацию с новым финалом.

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