Назван лучший просветительский фильм года

Лучшим просветительским фильмом года по версии премии «Знание» стала лента «По следам Александра Невского». Об этом пишет ТАСС.
Документальный фильм на русском жестовом языке посвящен жизни и подвигам Невского. Съемки проходили в России, Монголии, Италии и Ватикане.
Награждение лауреатов прошло в национальном центре «Россия».
Накануне сообщалось, что в России зафиксировали рост интереса к творчеству поэта Александра Пушкина в феврале 2025 года. Тренд заметили сразу несколько сервисов — поиск Яндекса, Яндекс Книги и Кинопоиск. Причиной всплеска стали премьеры фильма «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли и сериала «Натали и Александр».
В разных городах интерес к творчеству русского классика проявляли по-разному: среди городов-миллионников наибольший интерес проявили петербуржцы, а наименьший — жители Новосибирска, добавили в Яндексе.
24 февраля стало известно, что фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли вторую неделю подряд лидирует в российском прокате. Картине о жизни русского поэта от лицейской поры до последней дуэли удалось заработать за выходные 250,8 млн рублей.
Ранее сообщалось, что «Горе от ума» получит современную экранизацию с новым финалом.