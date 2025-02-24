Фильм о Пушкине с Юрой Борисовым удержался на вершине проката в России

Фильм о Пушкине с Юрой Борисовым возглавил прокат в России вторую неделю подряд

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в заглавной роли вторую неделю подряд лидирует в российском прокате. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Картине о жизни русского поэта от лицейских дней до последней дуэли удалось заработать за выходные 250,8 млн руб. Кроме Борисова, роли в фильме исполнили Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Аня Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына), Сергей Гилев (Александр Бенкендорф) и Флориан Десьендра (Жорж Дантес). В широкий прокат лента вышла 14 февраля.

Второе место рейтинга занял остросюжетный приключенческий детектив «Красный шелк», связанный с российско-китайскими отношениями в 1927 году. В картине фигурируют секретные документы, иностранные разведчики и Транссибирский экспресс.

На третьем месте с 92 млн руб. расположился российско-армянский приключенческий фильм «Манюня. День рождения Ба» по мотивам книг Наринэ Абгарян с воспоминаниями о ее детстве. В ленте главная героиня с подругами готовится праздновать юбилей бабушки, но все идет не по плану.

На прошлой неделе картина «Манюня. День рождения Ба» показала более хороший результат, а тройку лидеров зымыкала новая часть франшизы о боксере из Алма-Аты «Рэкетир: Новые времена».

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