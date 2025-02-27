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Высказывания Алексея Воробьева о макияже стали мемом

Блогерши высмеяли певца Воробьева после критики макияжа и начали краситься под его слова
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Личный архив Алексея Воробьева

Высказывания певца Алексея Воробьева о макияже стали мемом. На это обратило внимание издание Super.

В социальной сети TikTok девушки делятся видеороликами, на которых красятся под рассуждения артиста или накрашенными на фоне его портрета рассуждают о том, как изменился певец, который упрекает девушек с макияжем в желании подстроиться под общество.

Некоторые напомнили, что в одной из песен Воробьева есть строчка: «Ее утро, как обычно — в 22 часа запрыгнуть в лабутены и успеть накраситься».

Недавно артист раскрыл требования к потенциальной жене: «Ищу невесту: умную, красивую, желательно талантливую, но этот пункт не обязателен — у меня самого таланта на десятерых хватит. Пробег варьируемый, все равно у всех скручен, в оригинальном корпусе, без рестайлинга, тюнинга и обвеса».

Он также уже отвечал хейтерам, обрушившимся на певца после критики девушек с макияжем.

Ранее Люся Чеботина спела в метро.

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