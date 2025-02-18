«Я не прав, правы вы»: Воробьев ответил хейтерам после ролика о макияже

Певец Воробьев оставил за собой право ошибаться после критики в соцсетях

Российский певец Алексей Воробьев обратился к хейтерам, атаковавшим его после скандального видеоролика о женском макияже. Видеообращение он записал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Воробьев заявлял, что женщины красятся только для общества и пытаются подстроиться под чужое мнение. Теперь он признался: многие девушки стали писать ему, что он ошибается и заблуждается.

«Позвольте мне просто с вами согласиться. Конечно же, я не прав. Правы вы», — говорит певец.

Он отметил, что только укрепился в своем мнении, и девушки только подтвердили его теорию.

«Пересмотрите мое первое утверждение, в котором я говорю о том, что полноценная личность — это человек, который не ищет подтверждения своей точки зрения. Ему, собственно говоря, наплевать на то, что думают и говорят другие», — рассуждает Воробьев.

По словам артиста, в любых философских рассуждениях человек может заблуждаться и ошибаться, и он оставляет себе такое право.

Недавно артист раскрыл требования к потенциальной жене: «Ищу невесту: умную, красивую, желательно талантливую, но этот пункт не обязателен — у меня самого таланта на десятерых хватит. Пробег варьируемый, все равно у всех скручен, в оригинальном корпусе, без рестайлинга, тюнинга и обвеса».

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