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Люся Чеботина спела в метро

Певица Чеботина выступила на станции метро «Курская» в Москве
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Пресс-службы Московского метрополитена

Певица Люся Чеботина спела для пассажиров московского метро в преддверии премьеры музыкального фильма «Наша Russia. 8 марта» на ТНТ. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

Живой концерт состоялся 27 февраля в аванзале станции метро «Курская» кольцевой линии московского метрополитена. Шоу стало частью городского проекта #музыкавметро, который призван открыть новые грани уличной музыки для москвичей и гостей города. Чеботина вживую спела свои хиты «Лучшая подруга», «За бывшего», «Плакал Голливуд», а также «Солнце Монако».

Последняя песня в неожиданной, по словам певицы, версии прозвучит в фильме ТНТ 7 марта в 22:00.

Сама Чеботина призналась, что с детства смотрела «Нашу Russia» и не пропускала выпуски.

«Это не просто культовое шоу — это настоящая киновселенная, где есть место музыке, юмору и, конечно, потрясающим персонажам. Было очень весело сниматься вместе с Михаилом Галустяном. И я уверена, что зрители по достоинству оценят новую версию «Солнце Монако», — поделилась она.

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