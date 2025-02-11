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Алексей Воробьев объявил о поиске невесты

Певец Алексей Воробьев сообщил, что ищет невесту
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Личный архив Алексея Воробьева

Певец и актер Алексей Воробьев объявил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о поиске невесты.

Воробьев заявил, что в его жизни не хватает «отчаянного веселья». Он назвал свадьбу «сомнительным мероприятием». По его мнению, в браке веселья должно прибавиться. Артист желает видеть рядом с собой умную и красивую невесту. Он также отметил, что хочет талантливую девушку, но это необязательно. По словам певца, его таланта «хватит на десятерых».

По словам Воробьева, его «господь миловал», поэтому он пока не был женат. Исполнитель также назвал свое чувство юмора «поразительным». Как отметил артист, зачастую непонятно, говорит ли он серьезно и шутит.

«В общении с большинством людей это, конечно же, мешает. Им со мной трудно. А мне с ними просто скучно. Потому что в диалоге мне нравится играть в так называемый «пинг-понг». А в юморе я ни границ, ни лимитов не знаю в принципе», — поделился артист.

Певец считает юмор и самоиронию приоритетно важными чертами в человеке. По его мнению, только умные люди умеют создавать шутки.

Воробьев назвал одной из своих положительных черт умение прощать. При этом он не намерен продолжать общение с человеком в случае предательства.

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