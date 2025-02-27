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Шаляпин осудил жену Петросяна за хвастовство: «Кочевряжиться нельзя»

Певец Шаляпин призвал Брухунову перестать хвастаться своим богатством
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shalyapin_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певец Прохор Шаляпин осудил в беседе с Telegram-каналом «Звездач» жену Евгения Петросяна Татьяну Брухунову за хвастовство.

«Кичиться богатством, когда ты его сам не заработал — лучше не надо. Все мы любим понтоваться, но это такое раздражающее…» — заявил исполнитель.

Шаляпин отметил, что замечательно относится к паре Петросяна и Брухуновой, но ему претит поведение женщины.

«Я сам «из грязи в князи», но не забываю откуда я. И призываю всех, кто «в князи» и не уработался — все же кочевряжиться нельзя», — отметил певец.

В январе Татьяна Брухунова раскритиковала москвичек с поддельными сумками Birkin. Она рассказала, что встретила сразу трех девушек с «откровенной фальшью». Шаляпин в свою очередь назвал заявление Брухуновой глупостью.

Недавно Шаляпин рассказал Общественной Службе Новостей (ОСН), что дарит возлюбленным свои обнаженные портреты на 8 Марта. Артист считает, что самый главный подарок для его избранниц — он сам. Весь — в натуральный рост и вес.

Ранее актриса Анфиса Чехова вспомнила, что ее уволили из-за пышной фигуры.

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