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Шаляпин объяснил, зачем дарит женщинам свои голые портреты

Певец Шаляпин заявил, что дарит женщинам свои голые портреты на 8 Марта
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shalyapin_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певец Прохор Шаляпин рассказал Общественной Службе Новостей (ОСН), что дарит возлюбленным свои обнаженные портреты.

«Я считаю, что самый главный подарок для моих избранниц — это я сам. Весь — в натуральный рост, вес», — поделился исполнитель.

По словам Шаляпина, он привык удивлять свои пассий: дарить не только цветы, но делать оригинальные презенты.

«Это могут быть различные мультипликационные персонажи, которые имеют сходство со мной, чтобы дамы смотрели на них и думали обо мне», — пояснил певец.

Шаляпин не стал раскрывать имена женщин, которым он готовит подарки на 8 Марта. Музыкант заметил, что некоторые дамы тоже поздравляют его с Международным женским днем.

Прохор Шаляпин был трижды официально женат. Впервые он вступил в брак в 18 лет с женщиной, которая была старше него на 18 лет. Второй супругой певца стала бизнесвумен Лариса Копенкина, против отношений с которой выступала мать артиста. Третий штамп в паспорте у певца появился после свадьбы с предпринимательницей Татьяной-Клаудией Дэвис, которой не стало в сентябре 2021 года.

В январе 2025-го Шаляпин признался, что готов к новому браку. Артист отметил, что его жена не обязательно должна быть богатой. Для него важны чувства в отношениях.

Ранее дочь Волочковой заявила, что «открыла для себя бога» с приходом жениха.

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