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«Это глупость»: Прохор Шаляпин резко ответил жене Петросяна

Певец Шаляпин осудил супругу юмориста Петросяна, смеющуюся над поддельными сумками
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ТНТ

Певец Прохор Шаляпин резко ответил жене юмориста Евгения Петросяна, блогерше Татьяне Брухуновой, которая высмеяла москвичек с поддельными сумками Birkin. Интервью с артистом вышло на YouTube-канале Ирины Лилло.

Шаляпин предположил, что женщине недостает опыта.

«Понимаете, хочется сказать этой жене юмориста, что есть замечательная фраза: «Ты выбрался из грязи в князи, но быстро князем становясь, со своими сумками оригинальными, не позабудь, не вечны князи — вечна грязь». Ну, потому что, понимаете, это такая глупость», — высказался певец.

Недавно Брухунова рассказала, что в одном из ресторанов в Москве встретила сразу трех девушек с поддельными сумками.

«Откровенная паль. Зачем они это носят?» — поделилась непониманием ситуации Брухунова.

Ранее Алсу рассказала о собственных ошибках в браке с Яном Абрамовым.

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