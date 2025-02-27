Жена Буйнова заявила, что устала от слухов о ее муже

Жена певца Александра Буйнова Елена в беседе с NEWS.ru отказалась комментировать слухи о ДТП с участием ее мужа.

Буйнова призналась, что устала отвечать на слухи.

«У Mash и спрашивайте про все новости, которые он пишет. Я уже устала отвечать на то, что пишет Mash», — заявила жена артиста.

27 февраля Telegram-канал Mash заявил, что Александр Буйнов якобы сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье. По данным издания, женщина была госпитализирована с разрывом связок. Со слов пострадавшей, певец хотел уехать с места ДТП. Mash утверждает, что у артиста найдено 32 нарушения ПДД за 2024 год.

5 февраля Telegram-канал Mash заявлял, что лечение Александра Буйнова от рака оплатит государство. По данным издания, певцу якобы прописали полугодовой курс лекарств общей стоимостью в один миллион рублей.

В тот же день Елена отказалась комментировать слухи о якобы лечении ее мужа от рака. Буйнова заявила, что ей уже неинтересно слушать слухи. Елена считает, что люди зарабатывают деньги на распространении ложной информации о ее супруге.

Ранее у актрисы Марины Дюжевой нашли рак горла.