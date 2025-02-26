Гуф завершает музыкальную карьеру

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) анонсировал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что 7 июня стартует его прощальный тур.

Музыкант начнет гастроли в Минске, а потом отправится в Калининград (23 августа), Ростов-на-Дону (6 сентября), Екатеринбург (13 сентября), Челябинск (20 сентября), Омск (27 сентября), Казань (4 октября), Новосибирск (11 октября), Санкт-Петербург (8 ноября), Нижний Новгород (15 ноября) и Москву (28 ноября).

«Это будет не просто концертный тур, это будет прощание с каждым слушателем, которому я безмерно благодарен за поддержку все эти годы», — заявил исполнитель.

В начале января Долматов рассказывал, что «подустал скакать по сцене», поэтому решил заняться продвижением молодых рэперов. Потом стало известно, что Гуф открыл собственный лейбл под названием «Дома». Творческое объединение музыканта начало работать в феврале 2025 года. Лейбл предоставляет услуги продюсерского центра полного цикла и ивент-агентства.

По информации Telegram-канала Mash, Гуф открыл музыкальный лейбл совместно с Антоном Соколовым — владельцем реабилитационной клиники, в которой лечился после дебоша в бане.

Ранее сообщалось, что перед концертом Анны Asti произошла давка из-за «проблемных билетов».