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Гуф откроет новый лейбл с владельцем рехаба, где лечился после дебоша

Рэпер Гуф зарегистрировал совместную компанию с владельцем реабилитационного центра
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svoboda_clinica/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) откроет новый музыкальный лейбл совместно с владельцем рехаба, в котором лечился после дебоша в бане. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По словам Долматова, он хочет построить аналог «Газгольдера» Басты. Для этого вместе с владельцем клиники Антоном Соколовым музыкант зарегистрировал ООО «Дома». По документам, фирма занимается организацией отдыха и развлечений, производством кинофильмов, видеофильмов и ТВ-шоу.

Открыть новый лейбл рэпер планирует в 2025 году.

Гуф попал в рехаб после инцидента в подмосковном банном комплексе, когда против него завели дело. В ночь на 23 октября рэпер с компанией арендовал баню в городе Апрелевка. Как сообщали сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции. 24 ноября Гуф покинул рехаб вместе с невестой, блогершей Разият Салаховой.

Позже экс-супруга Гуфа Айза уточнила, что скандал Долматова в банном комплексе произошел на трезвую голову, а не под воздействием наркотиков.

Ранее Айза рассказала о личном горе.

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