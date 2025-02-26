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Перед концертом Анны Asti произошла давка из-за «проблемных билетов»

«КП»: организаторы концерта Анны Asti продали больше билетов, чем вмещает зал
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Светлана Шевченко/РИА Новости

Перед концертом Анны Asti в Самаре произошла давка, поскольку организаторы продали больше билетов, чем мест в зале. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на очевидцев.

Мероприятие проходило 25 февраля во Дворце спорта имени В. Высоцкого. Фанатка Asti рассказала изданию, что ей пришлось отстоять в нескольких очередях прежде, чем зайти в зал — несмотря на то, что женщина прибыла к месту проведения за час до начала. Сначала, пояснила посетительница, она стояла с подругой у входа в здание Дворца спорта, потом — у металлоискателей.

«Первой прошла подруга буквально за пару секунд, а на мне свет датчика загорелся красным. Предложили пройти к соседнему турникету, где уже стояли десятки людей с похожей ситуацией», — отметила женщина.

По словам поклонницы Asti, концерт артистки задержали на час, поскольку людей с «проблемными билетами» оказалось много. Кто-то из толпы объяснил женщине, что причиной давки стало то, что организаторы продали большее количество билетов, чем мест в зале.

Потом фанатку возмутило то, что в зал нельзя было проносить воду, несмотря на то, что внутри здания не было автомата с обычной бутилированной водой. При этом женщина осталась довольна самим шоу Анны Asti.

«С первой минуты Анна Асти поразила всех своим нарядом и прекрасной фигурой. Из зала можно было услышать крики: «Какая ты красотка!». За концерт артистка сменила четыре образа, каждый наряд был украшен сотней камней, сверкающими, будто звезды», — поделилась она.

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