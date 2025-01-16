Гуф открывает собственный лейбл в феврале

Рэпер Гуф сообщил об открытии собственного лейбла под названием «Дома» в феврале

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) анонсировал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) открытие собственного лейбла под названием «Дома».

По информации издания The Flow, творческое объединение музыканта начнет работать в феврале 2025 года. Лейбл будет предоставлять услуги продюсерского центра полного цикла и ивент-агентства.

В начале января Долматов рассказывал в интервью тому же изданию, что «подустал скакать по сцене», поэтому решил заняться продвижением молодых рэперов. Также Гуф сообщал о планах по выпуску собственного чая и называл себя «чайным фанатиком». По словам рэпера, у него уже есть концепция продукта.

С апреля по май 2025 года у Гуфа запланирован прощальный тур из 12 городов. Долматов намерен представить в каждом городе «огромную программу» и «с каждым городом прощаться».

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что Гуф открывает новый музыкальный лейбл совместно с Антоном Соколовым — владельцем реабилитационной клиники, в которой лечился после дебоша в бане.

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