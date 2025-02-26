Бари Алибасов раскрыл правду своем о здоровье на фоне новостей об инсульте

Продюсер Бари Алибасов сообщил, что не переживал инсульт в феврале 2024 года

Основатель группы «На-На» Бари Алибасов опроверг в беседе с NEWS.ru информацию о том, что пережил инсульт в феврале 2024 года.

Накануне экс-помощник Алибасова Назаров заявлял, что продюсер якобы не может сидеть прямо из-за проблем с позвоночником. Он утверждал, что состояние музыканта ухудшилось после пережитого им в прошлом году инсульта.

«А можно еще раз эту историю послушать? Потому что все, что ты говоришь, мне не известно, но я могу, конечно, придумать и поддержать», — прокомментировал это заявление Алибасов.

Продюсер уточнил, что сейчас находится в хорошей форме и ежедневно занимается на велотренажере и тренажере для рук. Супруга Алибасова Елена, в свою очередь, добавила, что продюсер также начал правильно питаться и вести здоровый образ жизни в целом.

В ноябре 2024 года сообщалось, что Бари Алибасову стало плохо после трагедии с экс-солистом коллектива Владимиром Левкиным. Врачи скорой помощи приезжали к Алибасову в день прощания артиста.

Ранее сообщалось, что отец Фриске назвал Шепелева шакалом после его обвинений в нападении с ножом.