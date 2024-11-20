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Бари Алибасову вызвали скорую после трагедии с Левкиным

Жена Алибасова рассказала, что продюсеру пришлось вызвать скорую

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Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Создателю и продюсеру группы «На-На» Бари Алибасову стало плохо после трагедии с экс-солистом коллектива Владимиром Левкиным. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на жену Алибасова Елену.

Врачи «скорой помощи» приезжали к Алибасову в день прощания с Левкиным.

По словам Елены, Алибасову было бы трудно увидеть в гробу человека, с которым он столько лет вместе работал.

«Ему очень тяжело. Даже давление упало. Видимо, на нервной почве», — поделилась она.

Супруга продюсера расстроена, что в СМИ обсуждают, почему именно Алибасов не пришел на прощание.

«А то, что ему 77 лет и он в феврале перенес инсульт, никого не волнует. <...> Чудо, что я тогда быстро отреагировала и через 15 минут приехала скорая. Нам просто повезло — мгновенно схватили этот момент…» — объяснила женщина.

17 ноября жена Левкина сообщила, что артиста не стало. Telegram-канал Mash утверждал, что причиной его ухода могло стать онкологическое заболевание лимфатической системы. По данным издания, в 2003 году у певца обнаружили рак лимфатической системы четвертой стадии. После лечения у него наступила ремиссия, однако несколько лет назад болезнь вернулась.

Участник «На-На» Владимир Политов на прощании с Левкиным также рассказывал, что Алибасов плохо себя чувствует.

Ранее группа «На-На» рассказала о последних днях Левкина.

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