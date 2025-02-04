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Бывший помощник Бари Алибасова рассказал о проблемах с позвоночником у продюсера

Бывший помощник Алибасова Назаров заявил, что продюсер не может сидеть прямо
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alibasov_nana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший личный помощник Бари Алибасова Андрей Назаров рассказал в беседе с NEWS.ru, что продюсер не может сидеть прямо из-за проблем с позвоночником.

«У него спинка кресла повернута на 45 градусов, он все время сидит как бы полулежа. Он же года два назад ломал ногу, и у него был поврежден позвоночник», — заявил бывший помощник продюсера.

По словам Назарова, из-за проблем с позвоночником Алибасов никуда не летает и не ездит на машине больше часа. Как он отметил, состояние продюсера ухудшилось после инсульта. На данный момент музыкант проходит реабилитацию. Основатель группы «На-на» гуляет вокруг дома и ходит по беговой дорожке.

«Вообще у Алибасова алкоголь практически исключен, это не как раньше, когда он пил ведрами. Сейчас он может себе немного позволить в праздники. Единственное: он очень долго не курил, а теперь иногда покуривает», — отметил Назаров.

В ноябре Бари Алибасову стало плохо после трагедии с экс-солистом коллектива Владимиром Левкиным. Врачи скорой помощи приезжали к Алибасову в день прощания артиста.

Ранее Бари Алибасова – младшего обвинили в мошенничестве с квартирой.

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