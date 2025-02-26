Отец Фриске назвал Шепелева шакалом после его обвинений в нападении с ножом

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов признался в беседе с kp.ru, что ему неинтересно недавнее интервью Дмитрия Шепелева с Надеждой Стрелец.

Копылов отметил, что сейчас находится в Дубае. По словам Фриске, ему пишут из разных СМИ и отправляют отрывки из интервью телеведущего.

«И, если честно, мне совсем неинтересно, что там рассказал этот шакал. Вот если что-то, связанное с Платоном и его жизнью — я почитаю и посмотрю», — заявил отец певицы.

В интервью Стрелец Шепелев заявил, что Копылов однажды напал на него и водителя с ножом. Это якобы произошло, когда телеведущий забирал вещи Платона из дома родителей Фриске. Как утверждает шоумен, мужчина боялся, что у него забирают внука. Спустя месяц после этого инцидента, заявил телеведущий, на него вновь произошло нападение.

«Пять человек, двое из которых находятся в федеральном розыске, караулят меня и моего ребенка. Нападают на нас, чтобы отобрать Платона. Если бы у меня не было охраны, чтобы пережил мой ребенок, которого похищают и куда-то везут? Поэтому я запретил сыну общаться с дедом и бабушкой. Это вопрос безопасности. Я не доверяю этим людям», — заявил шоумен.

Ранее Шепелев заявил о готовности жениться на Тулуповой.