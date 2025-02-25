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В Москве силовики задержали кинокритика Барабаш

РИА Новости: в Москве задержали кинокритика Екатерину Барабаш
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Екатерина Барабаш/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Москве правоохранительные органы задержали кинокритика Екатерину Барабаш. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Екатерина Барабаш задержана», — отметил собеседник агентства.

Какие-либо детали в настоящее время не раскрываются.

В конце января сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали главного редактора рязанского издания «Вид сбоку» Константина Смирнова по подозрению в вымогательстве. По информации РЕН ТВ, мужчину взяли под стражу в Москве.

В СК России рассказали, что в прошлом году руководитель регионального сетевого издания вместе со своей знакомой опубликовал несколько статей об исполняющем обязанности генерального директора одной из специализированных коммерческих организаций Рязанской области. Таким образом они пытались подорвать деловую репутацию предпринимателя, а также умалить его честь и достоинство, подчеркнули в ведомстве. Впоследствии фигуранты потребовали от бизнесмена деньги за прекращение позорящих его публикаций, в связи с чем он передал им 300 тысяч рублей, добавили в СК.

Ранее в России завели уголовное дело на испанского журналиста.

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