Самойлова спровоцировала слухи о беременности: «Скрывать нет возможности»

Модель и блогерша Оксана Самойлова спровоцировала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) слухи о беременности.

Самойлова записала видеообращение к поклонникам. Там она рассказала, что должна сообщить мужу, рэперу Джигану, «новость» 3 марта. Она не уточнила, какую.

«Я не знаю, как он отреагирует. Но уже дальше молчать и скрывать нет возможности», — поделилась блогерша.

Поклонники заметили, что во время видеообращения Самойлова поглаживала живот. Они предположили, что это может быть намек на новую беременность.

Джиган и Самойлова женаты с 2012 года. Модель и артист воспитывают сына Давида и трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю. В феврале 2024-го рэпер рассказал, что планирует с женой завести пятого ребенка.

В декабре 2024-го Самойлова устроила пранк своему мужу. Она привела супруга на сеанс в барбершоп. Там рэпер расслабился в кресле и закрыл глаза. Во время процедуры модель поцеловала якобы от лица барбера. После прикосновения губ рэпер вскочил со стула, начал ругаться матом и встал в агрессивную позу, будто собираясь ударить.

Джиган быстро понял, что его разыграла жена. Он заулыбался и пожал руку барберу, а супругу назвал «дурой» и «идиотиной».

Ранее Оксана Самойлова предложила дочерям пожить в детдоме ради квартиры.