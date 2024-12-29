Джиган чуть не избил барбера из-за поцелуя с Самойловой

Модель и блогерша Оксана Самойлова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что устроила пранк своему мужу, рэперу Джигану.

Самойлова призналась, что готовилась к розыгрышу два месяца. Она привела супруга на сеанс в барбершоп, там Джиган расслабился в кресле и закрыл глаза. Во время процедуры модель поцеловала якобы от лица барбера. После прикосновения губ рэпер вскочил со стула, начал ругаться матом и встал в агрессивную позу, будто собираясь ударить.

Джиган быстро понял, что его разыграла жена. Он заулыбался и пожал руку барберу, а супругу назвал «дурой» и «идиотиной».

«Я думала, я сейчас уеду домой с поломанным носом!» — поделилась блогерша.

Джиган женат на Оксане Самойловой с 2012 года. Модель и артист воспитывают сына Давида и трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю. В феврале рэпер рассказал, что планирует с женой завести пятого ребенка.

В октябре рэпер подарил жене козу Мими. Самойлова неоднократно публиковала видео, как Мими скачет по мебели, запрыгивая на разные поверхности. Модель признавалась, что мечтала об этом животном и полюбила его всем сердцем.

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