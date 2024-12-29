Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Джиган чуть не избил барбера из-за поцелуя с Самойловой

Модель Оксана Самойлова устроила пранк Джигану с поцелуем

Модель и блогерша Оксана Самойлова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что устроила пранк своему мужу, рэперу Джигану.

Самойлова призналась, что готовилась к розыгрышу два месяца. Она привела супруга на сеанс в барбершоп, там Джиган расслабился в кресле и закрыл глаза. Во время процедуры модель поцеловала якобы от лица барбера. После прикосновения губ рэпер вскочил со стула, начал ругаться матом и встал в агрессивную позу, будто собираясь ударить.

Джиган быстро понял, что его разыграла жена. Он заулыбался и пожал руку барберу, а супругу назвал «дурой» и «идиотиной».

«Я думала, я сейчас уеду домой с поломанным носом!» — поделилась блогерша.

Джиган женат на Оксане Самойловой с 2012 года. Модель и артист воспитывают сына Давида и трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю. В феврале рэпер рассказал, что планирует с женой завести пятого ребенка.

В октябре рэпер подарил жене козу Мими. Самойлова неоднократно публиковала видео, как Мими скачет по мебели, запрыгивая на разные поверхности. Модель признавалась, что мечтала об этом животном и полюбила его всем сердцем.

Ранее Валя Карнавал назвала идеальную пару отечественного шоу-бизнеса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами