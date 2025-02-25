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Ольга Бузова пожаловалась на бессонницу

Телеведущая Бузова заявила, что при бессоннице засыпает в 5 утра
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ТНТ

Телеведущая Ольга Бузова рассказала о том, что у нее бессонница. На расстройство сна она пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Бузовой, она не могла ни уснуть, ни развлечь себя фильмом.

«Мысли были не о том. Просыпалась каждые полчаса. Мне кажется, я нормально уснула только в 5 утра», — говорит она.

Несмотря на недосып, телеведущая отправилась в спортзал.

«Ночь была беспокойной. А лучший способ отвлечься — это прийти на тренировку», — сказала она.

На минувшей неделе Бузова рассказала о планах записать совместный трек с американской звездой Леди Гагой.

«Вполне возможно, что вскоре мы с ней запишем совместный танец или трек. Было бы круто», — поделилась планами артистка.

Ранее Анна Семенович рассказала о заработках возлюбленного.

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